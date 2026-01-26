T 450, površinski čistač T-Racer
Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošljunčane površine, podešavanje pritiska čišćenja.
Sa površinskim čistačem T-Racer T 450 efikasno se čiste velike površine na otvorenom, bez prskanja i za oko 50% brže u poređenju sa čišćenjem pomoću cevi za raspršivanje. Razlog za to je Twin-Jet rotaciona konzola koja obezbeđuje skidanje nečistoća sa velikih površina. Dodatna Power mlaznica, koja se po potrebi može aktivirati nožnim tasterom, omogućava i delotvorno čišćenje uglova i ivica. Osim toga, T 450 je opremljen specijalnom zaštitnom rešetkom, koja omogućava čišćenje japanskih vrtova i drugih pošljunčanih površina. Podešavanje pritiska vrši se prilagođavanjem razmaka mlaznice i objekta čišćenja. Čišćenje grubih površina, kao što su kamen ili beton, zbog toga je jednako kvalitetno kao i čišćenje onih osetljivih, poput drveta. Zahvaljujući tzv. „hoverkraft” efektu, uređajem T-Racer se izuzetno lako manevriše. Čak i vertikalne površine, kao npr. garažna vrata, čiste se vrlo jednostavno postavljanjem praktične drške. Površinski čistač T-Racer T 450 je podesan za Kärcher Home & Garden perače pod pritiskom klase K4–K7.
Obeležja i prednosti
Dve rotirajuće pljosnate mlaznice
- Dobre performanse površine - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
- Čišćenje bez prskanja.
Integrisana dodatna Power mlaznica
- Komforno prekopčavanje od normalne T-Racer mlaznice na Power mlaznicu putem nožnog prekidača.
Specijalna zaštitna rešetka za čišćenje površina od šljunka
- Zaštitna rešetka sa sitnim okcima omogućava čišćenje površina od šljunka, npr. japanskih vrtova.
Podešavanje visine
- Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
- Čišćenje u skladu sa potrebom osetljivih i neosetljivih površina zahvaljujući podesivom rastojanju mlaznice do objekta.
Drška
- Komforno čišćenje uspravnih površina.
Hovercraft efekat
- Površinski čistač lebdi nad podom i obezbeđuje jednostavan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|790 x 321 x 1011
Kompatibilni uređaji
- K 3 Compact *EU
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Prostorije oko kuće i bašte
- Terasa
- Garažna vrata
- Bašta i kameni zidovi
Pribor
