T 450, površinski čistač T-Racer

Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošljunčane površine, podešavanje pritiska čišćenja.

Sa površinskim čistačem T-Racer T 450 efikasno se čiste velike površine na otvorenom, bez prskanja i za oko 50% brže u poređenju sa čišćenjem pomoću cevi za raspršivanje. Razlog za to je Twin-Jet rotaciona konzola koja obezbeđuje skidanje nečistoća sa velikih površina. Dodatna Power mlaznica, koja se po potrebi može aktivirati nožnim tasterom, omogućava i delotvorno čišćenje uglova i ivica. Osim toga, T 450 je opremljen specijalnom zaštitnom rešetkom, koja omogućava čišćenje japanskih vrtova i drugih pošljunčanih površina. Podešavanje pritiska vrši se prilagođavanjem razmaka mlaznice i objekta čišćenja. Čišćenje grubih površina, kao što su kamen ili beton, zbog toga je jednako kvalitetno kao i čišćenje onih osetljivih, poput drveta. Zahvaljujući tzv. „hoverkraft” efektu, uređajem T-Racer se izuzetno lako manevriše. Čak i vertikalne površine, kao npr. garažna vrata, čiste se vrlo jednostavno postavljanjem praktične drške. Površinski čistač T-Racer T 450 je podesan za Kärcher Home & Garden perače pod pritiskom klase K4–K7.

Obeležja i prednosti
Dve rotirajuće pljosnate mlaznice
  • Dobre performanse površine - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
  • Čišćenje bez prskanja.
Integrisana dodatna Power mlaznica
  • Komforno prekopčavanje od normalne T-Racer mlaznice na Power mlaznicu putem nožnog prekidača.
Specijalna zaštitna rešetka za čišćenje površina od šljunka
  • Zaštitna rešetka sa sitnim okcima omogućava čišćenje površina od šljunka, npr. japanskih vrtova.
Podešavanje visine
  • Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
  • Čišćenje u skladu sa potrebom osetljivih i neosetljivih površina zahvaljujući podesivom rastojanju mlaznice do objekta.
Drška
  • Komforno čišćenje uspravnih površina.
Hovercraft efekat
  • Površinski čistač lebdi nad podom i obezbeđuje jednostavan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 2,1
Težina sa ambalažom (kg) 2,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 790 x 321 x 1011
Područja primene
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Terasa
  • Garažna vrata
  • Bašta i kameni zidovi
