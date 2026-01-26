Sa površinskim čistačem T-Racer T 450 efikasno se čiste velike površine na otvorenom, bez prskanja i za oko 50% brže u poređenju sa čišćenjem pomoću cevi za raspršivanje. Razlog za to je Twin-Jet rotaciona konzola koja obezbeđuje skidanje nečistoća sa velikih površina. Dodatna Power mlaznica, koja se po potrebi može aktivirati nožnim tasterom, omogućava i delotvorno čišćenje uglova i ivica. Osim toga, T 450 je opremljen specijalnom zaštitnom rešetkom, koja omogućava čišćenje japanskih vrtova i drugih pošljunčanih površina. Podešavanje pritiska vrši se prilagođavanjem razmaka mlaznice i objekta čišćenja. Čišćenje grubih površina, kao što su kamen ili beton, zbog toga je jednako kvalitetno kao i čišćenje onih osetljivih, poput drveta. Zahvaljujući tzv. „hoverkraft” efektu, uređajem T-Racer se izuzetno lako manevriše. Čak i vertikalne površine, kao npr. garažna vrata, čiste se vrlo jednostavno postavljanjem praktične drške. Površinski čistač T-Racer T 450 je podesan za Kärcher Home & Garden perače pod pritiskom klase K4–K7.