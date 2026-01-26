Zaštitna disperzija FloorPro Extra RM 782, 5l
Izuzetno robustan polimerni premaz za vodootporne podove. Odlična pokrivna moć, prianjanje, otpornost na klizanje i abraziju. Veća otpornost na alkohol i dezinfekciona sredstva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|2
|pH vrednost
|8,6
|Težina (kg)
|5,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Područja primene
- Sredstvo za negu poda
Pribor
