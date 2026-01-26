Zaštitna disperzija FloorPro Extra RM 782, 5l

Izuzetno robustan polimerni premaz za vodootporne podove. Odlična pokrivna moć, prianjanje, otpornost na klizanje i abraziju. Veća otpornost na alkohol i dezinfekciona sredstva.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 2
pH vrednost 8,6
Težina (kg) 5,1
Težina sa ambalažom (kg) 5,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Zaštitna disperzija FloorPro Extra RM 782, 5l
Zaštitna disperzija FloorPro Extra RM 782, 5l
Zaštitna disperzija FloorPro Extra RM 782, 5l
Videos
Područja primene
  • Sredstvo za negu poda
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.