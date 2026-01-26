Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l

Ekološko sredstvo za redovno sanitarno čišćenje sa nežnim dejstvom. Idealno za redovno čišćenje sanitarnih prostorija.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 2,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Sanitarni sektor
Pribor
