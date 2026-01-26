Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l
Ekološko sredstvo za redovno sanitarno čišćenje sa nežnim dejstvom. Idealno za redovno čišćenje sanitarnih prostorija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|12
|pH vrednost
|2,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
Videos
Područja primene
- Sanitarni sektor
Pribor
