ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect
สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรี่ส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง
ท่อต่อแรงดันสูงสำหรับปืนรุ่น "ดีที่สุด" พร้อมคอนเนคเตอร์ Quick Connect สายต่อแรงดันสูง 6 ม. เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานกับเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างปืนด้วยตัวเชื่อมต่อ Quick Connect และท่อแรงดันสูง สายถักที่ได้รับการเสริมแรงด้วยสิ่งทอที่มีคุณภาพ DN 8 ที่ทนทานต่อข้อต่อพร้อมข้อต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน ท่อต่อขยายสำหรับแรงกดดันสูงถึง 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 60 ° c ท่อต่อขยายยังเหมาะสำหรับการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 6 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|180
|ความยาว (ม.)
|6
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.751
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.904
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|245 x 245 x 55