ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect

ท่อต่อแรงดันสูงสำหรับปืนรุ่น "ดีที่สุด" พร้อมคอนเนคเตอร์ Quick Connect สายต่อแรงดันสูง 6 ม. เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานกับเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างปืนด้วยตัวเชื่อมต่อ Quick Connect และท่อแรงดันสูง สายถักที่ได้รับการเสริมแรงด้วยสิ่งทอที่มีคุณภาพ DN 8 ที่ทนทานต่อข้อต่อพร้อมข้อต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน ท่อต่อขยายสำหรับแรงกดดันสูงถึง 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 60 ° c ท่อต่อขยายยังเหมาะสำหรับการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 6 เมตร
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 180
ความยาว (ม.) 6
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.751
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.904
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 245 x 245 x 55