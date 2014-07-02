หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner *INT

โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างผงซักฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่ายๆ

FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ ระบบเปลี่ยนด่วนสำหรับการใช้ผงซักฟอกช่วยให้สามารถสลับระหว่างผงซักฟอกต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ปริมาณผงซักฟอกสามารถปรับได้อย่างง่ายดายบนหัวฉีดโฟม (ลูกบิดสีเหลือง) สามารถปรับระดับเจ็ตได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมดของคลาส K 2 ถึง K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
นวัตกรรมหัวฉีดโฟม
  • การสร้างและการใช้โฟมที่มีประสิทธิภาพ
ในชุด
  • ชุดปฏิบัติที่มีผงซักฟอกต่างๆ
ระบบเปลี่ยนด่วน
  • เปลี่ยนผงซักฟอกอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยคลิกเดียว
การจ่ายผงซักฟอก
  • ปริมาณการใช้สารทำความสะอาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ภาชนะบรรจุผงซักฟอกใส
  • เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.256
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.577
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 102 x 201 x 260
ความเข้ากันได้ สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • Mobile homes