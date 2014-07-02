ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5

ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

ชุดทำความสะอาดท่อด้วยสายยางยาว 7.5 ม. สำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง เครื่องบินไอพ่นยิงสี่หลังเคลื่อนที่ท่ออย่างราบรื่นผ่านท่อเพื่อล้างการอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่อถักแบบทอคุณภาพ 7.5 ม. พร้อมหัวทองเหลืองสั้นสั้นพิเศษเพื่อการเคลื่อนไหวที่ง่ายดายในท่อ พร้อมปลอกหุ้มป้องกันและข้อต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในบ้านและนอกบ้านด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทองเหลืองสั้นพิเศษ
  • เคลื่อนที่ผ่านท่อได้อย่างง่ายดาย
สายถักสิ่งทอ
  • สายยางคุณภาพยืดหยุ่นและทนทาน
เครื่องบินไอพ่นน้ำแรงดันสูงสี่หลัง
  • การกำจัดท่ออุดตันที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • การกำจัดท่ออุดตันที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาว (ม.) 7.5
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.667
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.803
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 245 x 245 x 65

สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ทำความสะอาดท่อ
  • ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
  • ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ