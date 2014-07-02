ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5
ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
ชุดทำความสะอาดท่อด้วยสายยางยาว 7.5 ม. สำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง เครื่องบินไอพ่นยิงสี่หลังเคลื่อนที่ท่ออย่างราบรื่นผ่านท่อเพื่อล้างการอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่อถักแบบทอคุณภาพ 7.5 ม. พร้อมหัวทองเหลืองสั้นสั้นพิเศษเพื่อการเคลื่อนไหวที่ง่ายดายในท่อ พร้อมปลอกหุ้มป้องกันและข้อต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในบ้านและนอกบ้านด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทองเหลืองสั้นพิเศษ
- เคลื่อนที่ผ่านท่อได้อย่างง่ายดาย
สายถักสิ่งทอ
- สายยางคุณภาพยืดหยุ่นและทนทาน
เครื่องบินไอพ่นน้ำแรงดันสูงสี่หลัง
- การกำจัดท่ออุดตันที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความยาว (ม.)
|7.5
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.667
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.803
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|245 x 245 x 65
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดท่อ
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ