ชุดพ่นทรายและพ่นทราย
ชุดพ่นทรายและงานพ่นแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมสีและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์เชอร์
ทรายและระเบิดเปียก
คุณสมบัติและจุดเด่น
พ่นทรายและเปียกโดยใช้เครื่องซักผ้าแรงดัน
- ปรับปรุงพลังการทำความสะอาด
ทรงพลังอย่างยิ่ง
- ขจัดสนิมสีและสิ่งสกปรกปากแข็ง
พลังการทำความสะอาดเต็มที่
- ทำความสะอาดคราบแข็งหนักลึก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.15
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.304
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|525 x 110 x 100
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับกำจัดสนิมและทาสี
- สิ่งสกปรก