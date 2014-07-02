ชุดพ่นทรายและพ่นทราย

ชุดพ่นทรายและงานพ่นแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมสีและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์เชอร์

ทรายและระเบิดเปียก

คุณสมบัติและจุดเด่น
พ่นทรายและเปียกโดยใช้เครื่องซักผ้าแรงดัน
  • ปรับปรุงพลังการทำความสะอาด
ทรงพลังอย่างยิ่ง
  • ขจัดสนิมสีและสิ่งสกปรกปากแข็ง
พลังการทำความสะอาดเต็มที่
  • ทำความสะอาดคราบแข็งหนักลึก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.15
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.304
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 525 x 110 x 100
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับกำจัดสนิมและทาสี
  • สิ่งสกปรก