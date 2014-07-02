แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush)

แปรงขัดแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น รถยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม.

แปรงขัดแบบขนนุ่ม มีหน้ากว้างการทำงานที่ 248 มม. เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ - ห้องกระจก รถยนต์ เรือ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน ช่วยขจัดสิ่งสกปรก มาพร้อมกับด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ตั้งแต่ K 2 ถึง K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
ความกว้างการทำงาน 248 มม
  • ประสิทธิภาพพื้นที่ดี - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
แผ่นยาง
  • ขจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง
แอปพลิเคชันทำความสะอาด
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แปรงขนนุ่ม - เหมาะกับพื้นผิว
  • การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง
วงแหวนป้องกันหมุนได้
  • ปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.291
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.471
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 270 x 261 x 177

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • Mobile homes
  • เรือนกระจก
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
อุปกรณ์เสริม