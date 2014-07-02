แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush)
แปรงขัดแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น รถยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม.
แปรงขัดแบบขนนุ่ม มีหน้ากว้างการทำงานที่ 248 มม. เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ - ห้องกระจก รถยนต์ เรือ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน ช่วยขจัดสิ่งสกปรก มาพร้อมกับด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ตั้งแต่ K 2 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
ความกว้างการทำงาน 248 มม
- ประสิทธิภาพพื้นที่ดี - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
แผ่นยาง
- ขจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง
แอปพลิเคชันทำความสะอาด
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แปรงขนนุ่ม - เหมาะกับพื้นผิว
- การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง
วงแหวนป้องกันหมุนได้
- ปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.291
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.471
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|270 x 261 x 177
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- Mobile homes
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง