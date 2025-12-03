Telescopic jet pipe with joint

ทำความสะอาดง่ายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°

ด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ แม้กระทั่งบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ใต้ส่วนหน้าอาคาร ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บานพับที่ปรับได้ 180 องศาเป็นข้อดีอีกประการหนึ่ง และทำให้สามารถทำความสะอาดเรือนกระจก หลังคาลาดเอียง และที่จอดรถยนต์ได้ การใช้งานทำได้ง่ายมากด้วยกลไกยืดไสลด์ที่สะดวกสบายเพียงกดปุ่ม ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้สามารถขยายได้ระหว่าง 1.20 ถึง 3.70 เมตร จึงสามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้สูงถึง 5 เมตร การยึดปืนฉีดทั้งหมดทำได้ง่ายมาก สามารถควบคุมแรงดันได้อย่างสะดวกเมื่อใช้กับปืนฉีด Full Control Plus หรือ Smart Control

คุณสมบัติและจุดเด่น
Telescopic jet pipe with joint: บานพับปรับได้
ความเป็นไปได้ในการใช้งานที่ยืดหยุ่น
Telescopic jet pipe with joint: ก้านต่อที่ใช้งานได้สะดวกสบาย
ท่อที่สามารถดึงออกได้ง่ายและสะดวกเพียงกดปุ่ม
Telescopic jet pipe with joint: การประกอบปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างง่ายด่ย
สามารถยึดเข้ากับที่จับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานได้จริงของอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์ทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 2.805
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 3.729
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 3780 x 120 x 233

รูปแบบการใช้งาน
  • ผนังภายนอกอาคาร
  • เรือนกระจก
  • การทำความสะอาดหลังคาและกันสาด (เช่น โรงจอดรถ)
