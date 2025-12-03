Telescopic jet pipe with joint
ทำความสะอาดง่ายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°
ด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ แม้กระทั่งบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ใต้ส่วนหน้าอาคาร ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บานพับที่ปรับได้ 180 องศาเป็นข้อดีอีกประการหนึ่ง และทำให้สามารถทำความสะอาดเรือนกระจก หลังคาลาดเอียง และที่จอดรถยนต์ได้ การใช้งานทำได้ง่ายมากด้วยกลไกยืดไสลด์ที่สะดวกสบายเพียงกดปุ่ม ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้สามารถขยายได้ระหว่าง 1.20 ถึง 3.70 เมตร จึงสามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้สูงถึง 5 เมตร การยึดปืนฉีดทั้งหมดทำได้ง่ายมาก สามารถควบคุมแรงดันได้อย่างสะดวกเมื่อใช้กับปืนฉีด Full Control Plus หรือ Smart Control
คุณสมบัติและจุดเด่น
บานพับปรับได้ความเป็นไปได้ในการใช้งานที่ยืดหยุ่น
ก้านต่อที่ใช้งานได้สะดวกสบายท่อที่สามารถดึงออกได้ง่ายและสะดวกเพียงกดปุ่ม
การประกอบปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างง่ายด่ยสามารถยึดเข้ากับที่จับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- การเชื่อมต่อที่ใช้งานได้จริงของอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์ทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.805
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|3.729
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|3780 x 120 x 233
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ผนังภายนอกอาคาร
- เรือนกระจก
- การทำความสะอาดหลังคาและกันสาด (เช่น โรงจอดรถ)