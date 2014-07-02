หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)
หมุนได้ 180 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม
หมุนได้ 180 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเช่น บานหน้าต่าง, หลังคารถหรือกระจก เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริมช่วยให้ทำความสะอาดได้ตามหลักสรีรศาสตร์
คุณสมบัติและจุดเด่น
ข้อต่อตัวแปรปรับ 180 °
- การบรรเทา เป็นสำคัญ
ข้อต่อปรับได้สำหรับหัวฉีดแรงดัน Vario
- ทำความสะอาดได้ง่ายในสถานที่ที่เข้าถึงยากเช่น ท่อระบายน้ำหรือด้านล่างของยานพาหนะ
หมุนได้อย่างยืดหยุ่นผ่าน 180 °
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.232
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.265
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|214 x 47 x 84
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- เรือนกระจก
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- ยานพาหนะ