หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)

หมุนได้ 180 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม

หมุนได้ 180 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเช่น บานหน้าต่าง, หลังคารถหรือกระจก เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริมช่วยให้ทำความสะอาดได้ตามหลักสรีรศาสตร์

คุณสมบัติและจุดเด่น
ข้อต่อตัวแปรปรับ 180 °
  • การบรรเทา เป็นสำคัญ
ข้อต่อปรับได้สำหรับหัวฉีดแรงดัน Vario
  • ทำความสะอาดได้ง่ายในสถานที่ที่เข้าถึงยากเช่น ท่อระบายน้ำหรือด้านล่างของยานพาหนะ
หมุนได้อย่างยืดหยุ่นผ่าน 180 °
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.232
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.265
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 214 x 47 x 84

สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)

รูปแบบการใช้งาน
  • เรือนกระจก
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • ยานพาหนะ