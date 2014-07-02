หัวฉีด 360 องศารุ่น VP 180S

หัวฉีด 360 องศาสำหรับรุ่น K 2 - K 7เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

หัวฉีด 360 องศาสำหรับรุ่น K 2 - K 7เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
  • ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
ประหยัดเวลา
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อต่อที่ยืดหยุ่น
  • ข้อต่อปรับได้ 360 °
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.183
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.224
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 166 x 42 x 62

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • ทำความสะอาดซุ้มล้อรถ
  • อ่างดอกไม้
  • ถังขยะ