หัวฉีด 360 องศารุ่น VP 180S
หัวฉีด 360 องศาสำหรับรุ่น K 2 - K 7เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
- ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
ประหยัดเวลา
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อต่อที่ยืดหยุ่น
- ข้อต่อปรับได้ 360 °
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.183
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.224
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|166 x 42 x 62
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- ทำความสะอาดซุ้มล้อรถ
- อ่างดอกไม้
- ถังขยะ