ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter)

ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก

ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K2 - K7

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปกป้องปั๊มแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากน้ำที่ปนเปื้อน
  • เพิ่มอายุของเครื่องซักผ้าแรงดัน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.073
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.096
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 117 x 50 x 50
รูปแบบการใช้งาน
  • สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ