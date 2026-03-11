ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter)
ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก
ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K2 - K7
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปกป้องปั๊มแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากน้ำที่ปนเปื้อน
- เพิ่มอายุของเครื่องซักผ้าแรงดัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.073
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.096
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|117 x 50 x 50
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ