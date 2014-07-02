ตัวกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันปั๊มแรงดันเครื่องซักผ้าจากสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก ฟิลเตอร์ยืดอายุของเครื่องซักผ้าความดัน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปกป้องปั๊มแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากน้ำที่ปนเปื้อน
- เพิ่มอายุของเครื่องซักผ้าแรงดัน
ตัวกรองด้วยน้ำ
- เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
กำจัดสิ่งสกปรกได้ง่าย
- ทนต่อการชัก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.073
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.096
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|117 x 50 x 50