ตัวกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันปั๊มแรงดันเครื่องซักผ้าจากสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก ฟิลเตอร์ยืดอายุของเครื่องซักผ้าความดัน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปกป้องปั๊มแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากน้ำที่ปนเปื้อน
  • เพิ่มอายุของเครื่องซักผ้าแรงดัน
ตัวกรองด้วยน้ำ
  • เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
กำจัดสิ่งสกปรกได้ง่าย
  • ทนต่อการชัก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.073
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.096
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 117 x 50 x 50