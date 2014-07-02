WB 150 power brush
แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องกระเซ็น การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบแมนวลช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%
แปรงพลังงาน WB 150 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์สีแก้วสวนฤดูหนาวประตูโรงรถบานประตูหน้าต่างมู่ลี่มู่ลี่เฟอร์นิเจอร์ในสวนจักรยานและอื่น ๆ แปรงซักผ้านวัตกรรมที่มีหัวฉีดเจ็ทหมุนรอบสองอัน รวมพลังเต็มไปด้วยพลังที่อ่อนโยน ทำความสะอาดพื้นผิวใหม่ด้วยแปรงซักผ้านุ่มน่าประทับใจด้วยการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของเจ็ทแรงดันสูงและแรงดันแปรงด้วยตนเอง การทำงานกับแปรงพลังงานส่งผลให้ประหยัดพลังงานและน้ำอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงประหยัดเวลาได้มากถึง 30% การทำความสะอาดที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและง่ายดายโดยใช้แรงดันสูงร่วมกับแปรงช่วยให้บ้านและสวนสะอาดขึ้น เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมดของคลาส K 2 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
มีการผสมผสานของเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงและแปรงแบบแมนนวล
- ประหยัดเวลาพลังงานและน้ำ 30%
การออกแบบที่กะทัดรัด
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กหรือในที่เข้าถึงยาก
หัวฉีดเจ็ทหมุนเรียบ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความสะอาด
ปกคลุม
- การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
หัวแปรงขนอ่อน
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.701
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.966
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|392 x 222 x 211
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ประตูโรงรถ
- เรือนกระจก
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- Mobile homes