WB 150 power brush

แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องกระเซ็น การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบแมนวลช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%

แปรงพลังงาน WB 150 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์สีแก้วสวนฤดูหนาวประตูโรงรถบานประตูหน้าต่างมู่ลี่มู่ลี่เฟอร์นิเจอร์ในสวนจักรยานและอื่น ๆ แปรงซักผ้านวัตกรรมที่มีหัวฉีดเจ็ทหมุนรอบสองอัน รวมพลังเต็มไปด้วยพลังที่อ่อนโยน ทำความสะอาดพื้นผิวใหม่ด้วยแปรงซักผ้านุ่มน่าประทับใจด้วยการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของเจ็ทแรงดันสูงและแรงดันแปรงด้วยตนเอง การทำงานกับแปรงพลังงานส่งผลให้ประหยัดพลังงานและน้ำอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงประหยัดเวลาได้มากถึง 30% การทำความสะอาดที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและง่ายดายโดยใช้แรงดันสูงร่วมกับแปรงช่วยให้บ้านและสวนสะอาดขึ้น เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมดของคลาส K 2 ถึง K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
มีการผสมผสานของเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงและแปรงแบบแมนนวล
  • ประหยัดเวลาพลังงานและน้ำ 30%
การออกแบบที่กะทัดรัด
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กหรือในที่เข้าถึงยาก
หัวฉีดเจ็ทหมุนเรียบ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความสะอาด
ปกคลุม
  • การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
หัวแปรงขนอ่อน
  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.701
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.966
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 392 x 222 x 211

รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • ประตูโรงรถ
  • เรือนกระจก
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • Mobile homes
