แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)
แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 ° ขนแปรงที่มีคุณภาพให้การทำความสะอาดที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher รุ่น K 2 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
การกระจายน้ำที่สม่ำเสมอมากกว่า 360 °
- ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดสิ่งสกปรกปากแข็ง
แปรงคุณภาพสูง
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน
แอปพลิเคชันทำความสะอาด
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แปรงหมุน
- ทำความสะอาดได้ง่ายในสถานที่เข้าถึงยากและช่องว่างเล็ก ๆ
แปรงขัดล้างล้อ
- สำหรับยานยนต์ทุกประเภท
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.27
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.395
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|422 x 80 x 101
- ขอบล้อ