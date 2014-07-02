แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)

แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 °

แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 ° ขนแปรงที่มีคุณภาพให้การทำความสะอาดที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher รุ่น K 2 ถึง K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
การกระจายน้ำที่สม่ำเสมอมากกว่า 360 °
  • ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดสิ่งสกปรกปากแข็ง
แปรงคุณภาพสูง
  • การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน
แอปพลิเคชันทำความสะอาด
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แปรงหมุน
  • ทำความสะอาดได้ง่ายในสถานที่เข้าถึงยากและช่องว่างเล็ก ๆ
แปรงขัดล้างล้อ
  • สำหรับยานยนต์ทุกประเภท
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.27
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.395
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 422 x 80 x 101

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ขอบล้อ
อุปกรณ์เสริม