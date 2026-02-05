Yün filtre torbası
Yüksek toz tutma oranı bulunan yırtılmalara karşı son derece dayanıklı yün filtre torbaları. Kağıt filtre torbalarıyla kıyaslandığında, önemli ölçüde daha uzun wakumlamaya olanak sağlar. WD 4 ile WD 6 aralıkları ve WD 4 ile WD 6 aralıklarındaki tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|4
|Renk
|Beyaz
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|260 x 190 x 13
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.