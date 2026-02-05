Yün filtre torbası

Yüksek toz tutma oranı bulunan yırtılmalara karşı son derece dayanıklı yün filtre torbaları. Kağıt filtre torbalarıyla kıyaslandığında, önemli ölçüde daha uzun wakumlamaya olanak sağlar. WD 4 ile WD 6 aralıkları ve WD 4 ile WD 6 aralıklarındaki tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.