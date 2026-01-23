Orta ila sert suya sahip uygulamalarda kullanım için özel PressurePro Machine Protector RM 110 ile sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyiciler ve bunların en önemli bileşenleri ile su ileten parçalar kireç birikintilerine karşı güvenilir bir şekilde korunur. Sonuç olarak, ısıtma serpantini boyunca su akışı sağlanır ve ünite performansı sabit kalırken, kullanıcılar aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayabilir ve zaman alan kireç çözme önlemleri için bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir. PressurePro Machine Protector RM 110 HACCP uyumludur ve bu nedenle gıda işleme şirketlerinde kullanıma uygundur.