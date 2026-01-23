CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760, yenilikçi iCapsol teknolojisi sayesinde özellikle kısa kuruma süreleri ile mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Çözünen tabletler, pratik suda çözünür bir film içinde ayrı ayrı paketlenmiştir, bu da doğru miktarı dağıtmayı çok kolaylaştırır ve kullanımı güvenli hale getirir. Puzzi sprey ekstraksiyon temizleyicilerimiz ve halı temizleme makinelerimiz ile sprey ekstraksiyon için güçlü derin temizleyici, ağır yağ, gres ve mineral bazlı kirleri bile güvenilir bir şekilde temizler. Durulamaya gerek yoktur, çünkü yenilikçi, zaman kazandıran (ve maliyet tasarrufu sağlayan) iCapsol teknolojisi, tekstil zemin kaplamalarını temizlerken kiri tam anlamıyla kapsüller, böylece kurudukça kristalleşir ve daha sonra durulamaya gerek kalmadan bir vakum fırçası ile kolayca vakumlanabilir. Fosfat içermeyen CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760, Woolsafe sertifikasına sahiptir, yani hem sentetik hem de doğal liflerden yapılmış zemin kaplamaları için uygundur.