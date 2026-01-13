Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli çok katmanlı dokuma malzemeler
- Optimum su akışını garanti etmek için esneklik ve bükülme direnci
Kaliteli dokuma malzemesi sayesinde hortum, 30 bar kadar basınca dayanıklıdır.
- Zorlu
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci
- Kaliteli hortum
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Ekstra uzun servis ömrü için
Ftalatlar (< 0.1%), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu
- Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz
Anti-UV dış tabaka
- Hava şartlarına son derece dayanıklı
15 yıl garanti
- Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|3/4″
|Uzatma hortumu (m)
|25
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|5,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|390 x 390 x 180
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
- KHB 4-18
- KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- KHB 6 Battery Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- SP 11.000 Dirt
- SP 16.000 Dirt
- SP 22.000 Dirt Level Sensor
- SP 9.000 Flat
- SP 9.500 Dirt
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.