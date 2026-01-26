Комплект для подключения минимойки ( 10 м) 1/2"

Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы.

Комплект для шланга может использоваться как для подачи воды в аппарат высокого давления, так и для полива. Включает шланг PrimoFlex® ½" длиной 10 м, коннектор, коннектор с функцией Aqua Stop, а также универсальный штуцер для подсоединения к водопроводным кранам без резьбы, и готов к немедленному использованию. Удобный переходник подходит для штуцеров водопроводных кранов с наружным диаметром от 15 до 20 мм. Монтаж осуществляется без использования специального инструмента.

Особенности и преимущества
Готовый к подключению набор
  • Идеально для полива сада и для водоснабжения моек высокого давления
10 метров шланга PrimoFlex 1/2"
  • Гибкий и в прочной текстильной оплетке.
Универсальный адаптер для крана
  • Легкое подключение к круглым кранам без резьбы с внешним диаметром от 15 до 20 мм
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 10
Размер резьбы G1/2
Цвет Желтый
Вес (кг) 1,185
Вес (с упаковкой) (кг) 1,345
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 270 x 270 x 80

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Области применения
  • Полив сада
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
