Комплект для шланга может использоваться как для подачи воды в аппарат высокого давления, так и для полива. Включает шланг PrimoFlex® ½" длиной 10 м, коннектор, коннектор с функцией Aqua Stop, а также универсальный штуцер для подсоединения к водопроводным кранам без резьбы, и готов к немедленному использованию. Удобный переходник подходит для штуцеров водопроводных кранов с наружным диаметром от 15 до 20 мм. Монтаж осуществляется без использования специального инструмента.