Комплект для шланга может использоваться как для подачи воды в аппарат высокого давления, так и для полива. Включает шланг PrimoFlex® (3/4") без содержания фталатов (< 0,1 %) длиной 10 м, штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы для первоклассного ухода за садом. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».