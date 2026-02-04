Compass Shine, 1gal
Professional grade mild acid formula for hard surface cleaning in commercial bathroom settings. Designed for use with Kärcher AP 100/50 M multi-purpose facility cleaning machine. (4 x 1-gal)
Professional grade mild acid formula for hard surface cleaning in commercial bathroom and restroom settings. Ideal for sinks, faucets, countertops, walls, floors, toilet bowls and urinals. Quickly eliminates soap scum and residue, mineral deposits, mildew and stains. Cleans and eliminates odors leaving a fresh wintergreen scent. Designed for use with Kärcher AP 100/50 M multi-purpose facility cleaning machine.
Specifications
Technical data
|Packaging size (gal)
|4 x 1
|pH
|0.8
|Color
|Clear Dark Green
|Scent
|Wintergreen