Compass Shine, 1gal

Professional grade mild acid formula for hard surface cleaning in commercial bathroom settings. Designed for use with Kärcher AP 100/50 M multi-purpose facility cleaning machine. (4 x 1-gal)

Professional grade mild acid formula for hard surface cleaning in commercial bathroom and restroom settings. Ideal for sinks, faucets, countertops, walls, floors, toilet bowls and urinals. Quickly eliminates soap scum and residue, mineral deposits, mildew and stains. Cleans and eliminates odors leaving a fresh wintergreen scent. Designed for use with Kärcher AP 100/50 M multi-purpose facility cleaning machine.

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 4 x 1
pH 0.8
Color Clear Dark Green
Scent Wintergreen
Compatible machines