Fleet Aluminum Brightener is an extra-strength, acid-based, aluminum cleaner and brightener designed for non-polished aluminum tanks and trailers, aluminum wheels and for preparing aluminum for painting.

Specifications

Technical data

Dimensions, packaged (in) 12.4 x 15.7 x 12.2
ADDITIONAL MODELS

Part No.

9.803-746.0

Cleaner

Fleet Aluminum Brightener

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

9.803-747.0

Cleaner

Fleet Aluminum Brightener

Container Size

55 gallon container