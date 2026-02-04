Fleet Aluminum Brightener
Fleet Aluminum Brightener is an extra-strength, acid-based, aluminum cleaner and brightener designed for non-polished aluminum tanks and trailers, aluminum wheels and for preparing aluminum for painting.
Specifications
Technical data
|Dimensions, packaged (in)
|12.4 x 15.7 x 12.2
ADDITIONAL MODELS
Part No.
9.803-746.0
Cleaner
Fleet Aluminum Brightener
Container Size
(1) Five gallon container
Part No.
9.803-747.0
Cleaner
Fleet Aluminum Brightener
Container Size
55 gallon container