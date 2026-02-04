Sechura Series Pressure Washer - HDS 3.5/20 Ea ST NG

The Kärcher Sechura HDS 3.5/20 Ea ST NG is a natural gas-heated, belt-driven, stationary cabinet pressure washer. It features a medium-size frame and delivers 3.5 GPM at 2000 PSI of industrial power.

The Sechura Series includes more than 70 additional natural gas and LP-heated belt-drive cabinet pressure washers delivering up to 9.5 GPM at 3000 PSI.

The Kärcher Sechura Series of cabinet pressure washers delivers industrial power - up to 9.5 GPM at 3000 PSI. These natural gas or LP-heated, belt-driven units are built in the U.S.A. with anodized structural rivets and industrial motors. Each model features Kärcher pumps backed by an excellent 7-year warranty and is ETL certified to CSA safety standards.

Specifications

Technical data

Flow rate (gal/min) 3.5
Operating pressure (psi) 2000
Power (hp) 5
Connected load (A) 25
Phase (Ph) 1
Voltage (V) 230
Cartridge filter PES (Hz) 60
Ship Weight (with accessories) (lb) 815
Dimensions (L x W x H) (in) 49 x 24 x 48
Find parts for Sechura NG/LP Series

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Additional Models

Natural Gas-Heated 3.5-5 GPM medium cabinet design

Model

HDS 3.5/20 Ea ST NG

Part No.

1.109-715.0

GPM

3.5

PSI

2000

Electrical

230V / 1ph

Amps

25

Pump / RMP

KD4020R / 1350

HP

5

Model

HDS 4.0/22 Ea ST NG

Part No.

1.109-716.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

230V / 1ph

Amps

29

Pump / RMP

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Eb ST NG

Part No.

1.109-717.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

230V / 3ph

Amps

16

Pump / RMP

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Ec ST NG

Part No.

1.109-718.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

460V / 3ph

Amps

7

Pump / RMP

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Ef ST NG

Part No.

1.109-719.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

575V / 3ph

Amps

6.5

Pump / RMP

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Eg ST NG

Part No.

1.109-720.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

208V / 1ph

Amps

30

Pump / RMP

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Eh ST NG

Part No.

1.109-721.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

208V / 3ph

Amps

18

Pump / RMP

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 3.9/30 Ea ST NG

Part No.

1.109-723.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

230V / 1ph

Amps

36

Pump / RMP

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Eb ST NG

Part No.

1.109-724.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

230V / 3ph

Amps

25

Pump / RMP

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Ec ST NG

Part No.

1.109-725.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

460V / 3ph

Amps

11

Pump / RMP

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Ef ST NG

Part No.

1.109-726.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

575V / 3ph

Amps

14

Pump / RMP

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Eg ST NG

Part No.

1.109-727.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

208V / 1ph

Amps

38

Pump / RMP

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Eh ST NG

Part No.

1.109-728.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

208V / 3ph

Amps

27

Pump / RMP

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Ea ST NG

Part No.

1.109-730.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

230V / 1ph

Amps

36

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Eb ST NG

Part No.

1.109-731.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

230V / 3ph

Amps

25

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Ec ST NG

Part No.

1.109-732.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

460V / 3ph

Amps

11

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Ef ST NG

Part No.

1.109-733.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

575V / 3ph

Amps

14

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Eg ST NG

Part No.

1.109-734.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

208V / 1ph

Amps

38

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Eh ST NG

Part No.

1.109-735.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

208V / 3ph

Amps

27

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 4.8/30 Ea ST NG

Part No.

1.109-736.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

230V / 1ph

Amps

42

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Eb ST NG

Part No.

1.109-737.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

230V / 3ph

Amps

26

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Ec ST NG

Part No.

1.109-738.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

460V / 3ph

Amps

15

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Ef ST NG

Part No.

1.109-739.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

575V / 3ph

Amps

14

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Eg ST NG

Part No.

1.109-740.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

208V / 1ph

Amps

49

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Eh ST NG

Part No.

1.109-741.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

208V / 3ph

Amps

32

Pump / RMP

KT6035R / 1225

HP

10

Natural Gas-Heated 6.3+ GPM large cabinet design

Model

HDS 6.3/32 Eb ST NG

Part No.

1.109-744.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

230V / 3ph

Amps

39

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 6.3/32 Ec ST NG

Part No.

1.109-745.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

460V / 3ph

Amps

19

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 6.3/32 Ef ST NG

Part No.

1.109-746.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

575V / 3ph

Amps

18

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 6.3/32 Eh ST NG

Part No.

1.109-747.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

208V / 3ph

Amps

39

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 8.0/32 Eb ST NG

Part No.

1.109-748.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

230V / 3ph

Amps

46

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 8.0/32 Ec ST NG

Part No.

1.109-749.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

460V / 3ph

Amps

26

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 8.0/32 Ef ST NG

Part No.

1.109-750.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

575V / 3ph

Amps

21

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 8.0/32 Eh ST NG

Part No.

1.109-751.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

208V / 3ph

Amps

60

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Eb ST NG

Part No.

1.109-752.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

230V / 3ph

Amps

52

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Ec ST NG

Part No.

1.109-753.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

460V / 3ph

Amps

26

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Ef ST NG

Part No.

1.109-754.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

575V / 3ph

Amps

21

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Eh ST NG

Part No.

1.109-755.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

208V / 3ph

Amps

60

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

LP Gas-Heated 3.5-5 GPM medium cabinet design

Model

HDS 3.5/20 Ea ST LP

Part No.

1.109-756.0

GPM

3.5

PSI

2000

Electrical

230V / 1ph

Amps

25

Pump / RPM

KD4020R / 1350

HP

5

Model

HDS 4.0/22 Ea ST LP

Part No.

1.109-757.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

230V / 1ph

Amps

29

Pump / RPM

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Eb ST LP

Part No.

1.109-758.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

230V / 3ph

Amps

16

Pump / RPM

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Ec ST LP

Part No.

1.109-759.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

460V / 3ph

Amps

7

Pump / RPM

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Ef ST LP

Part No.

1.109-760.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

575V / 3ph

Amps

6.5

Pump / RPM

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Eg ST LP

Part No.

1.109-761.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

208V / 1ph

Amps

30

Pump / RPM

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 4.0/22 Eh ST LP

Part No.

1.109-762.0

GPM

4

PSI

2200

Electrical

208V / 3ph

Amps

18

Pump / RPM

KM4035R / 1250

HP

6.2

Model

HDS 3.9/30 Ea ST LP

Part No.

1.109-764.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

230V / 1ph

Amps

36

Pump / RPM

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Eb ST LP

Part No.

1.109-765.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

230V / 3ph

Amps

25

Pump / RPM

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Ec ST LP

Part No.

1.109-766.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

460V / 3ph

Amps

11

Pump / RPM

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Ef ST LP

Part No.

1.109-767.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

575V / 3ph

Amps

14

Pump / RPM

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Eg ST LP

Part No.

1.109-768.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

208V / 1ph

Amps

38

Pump / RPM

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 3.9/30 Eh ST LP

Part No.

1.109-769.0

GPM

3.9

PSI

3000

Electrical

208V / 3ph

Amps

27

Pump / RPM

KM4035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Ea ST LP

Part No.

1.109-771.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

230V / 1ph

Amps

36

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Eb ST LP

Part No.

1.109-772.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

230V / 3ph

Amps

25

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Ec ST LP

Part No.

1.109-773.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

460V / 3ph

Amps

11

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Ef ST LP

Part No.

1.109-774.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

575V / 3ph

Amps

14

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Eg ST LP

Part No.

1.109-775.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

208V / 1ph

Amps

38

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 5.0/23 Eh ST LP

Part No.

1.109-776.0

GPM

5.0

PSI

2300

Electrical

208V / 3ph

Amps

27

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

8.2

Model

HDS 4.8/30 Ea ST LP

Part No.

1.109-777.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

230V / 1ph

Amps

42

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Eb ST LP

Part No.

1.109-778.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

230V / 3ph

Amps

26

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Ec ST LP

Part No.

1.109-779.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

460V / 3ph

Amps

15

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Ef ST LP

Part No.

1.109-780.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

575V / 3ph

Amps

14

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Eg ST LP

Part No.

1.109-781.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

208V / 1ph

Amps

49

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

10

Model

HDS 4.8/30 Eh ST LP

Part No.

1.109-782.0

GPM

4.8

PSI

3000

Electrical

208V / 3ph

Amps

32

Pump / RPM

KT6035R / 1225

HP

10

LP Gas-Heated 6.3+ GPM large cabinet design

Model

HDS 6.3/32 Eb ST LP

Part No.

1.109-785.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

230V / 3ph

Amps

39

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 6.3/32 Ec ST LP

Part No.

1.109-786.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

460V / 3ph

Amps

19

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 6.3/32 Ef ST LP

Part No.

1.109-787.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

575V / 3ph

Amps

18

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 6.3/32 Eh ST LP

Part No.

1.109-788.0

GPM

6.3

PSI

3200

Electrical

208V / 3ph

Amps

39

Pump / RPM

KT6035R / 1625

HP

15

Model

HDS 8.0/32 Eb ST LP

Part No.

1.109-789.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

230V / 3ph

Amps

46

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 8.0/32 Ec ST LP

Part No.

1.109-790.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

460V / 3ph

Amps

26

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 8.0/32 Ef ST LP

Part No.

1.109-791.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

575V / 3ph

Amps

21

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 8.0/32 Eh ST LP

Part No.

1.109-792.0

GPM

8.0

PSI

3200

Electrical

208V / 3ph

Amps

60

Pump / RPM

KX9536R / 1458

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Eb ST LP

Part No.

1.109-793.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

230V / 3ph

Amps

52

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Ec ST LP

Part No.

1.109-794.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

460V / 3ph

Amps

26

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Ef ST LP

Part No.

1.109-795.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

575V / 3ph

Amps

21

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

Model

HDS 9.5/30 Eh ST LP

Part No.

1.109-796.0

GPM

9.5

PSI

3000

Electrical

208V / 3ph

Amps

60

Pump / RPM

KX1036R / 1650

HP

20

⚠️WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and Diisononyl Phthalate, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.