Sechura Series Pressure Washer - HDS 3.5/20 Ea ST NG
The Kärcher Sechura HDS 3.5/20 Ea ST NG is a natural gas-heated, belt-driven, stationary cabinet pressure washer. It features a medium-size frame and delivers 3.5 GPM at 2000 PSI of industrial power.
The Sechura Series includes more than 70 additional natural gas and LP-heated belt-drive cabinet pressure washers delivering up to 9.5 GPM at 3000 PSI.
The Kärcher Sechura Series of cabinet pressure washers delivers industrial power - up to 9.5 GPM at 3000 PSI. These natural gas or LP-heated, belt-driven units are built in the U.S.A. with anodized structural rivets and industrial motors. Each model features Kärcher pumps backed by an excellent 7-year warranty and is ETL certified to CSA safety standards.
Specifications
Technical data
|Flow rate (gal/min)
|3.5
|Operating pressure (psi)
|2000
|Power (hp)
|5
|Connected load (A)
|25
|Phase (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Cartridge filter PES (Hz)
|60
|Ship Weight (with accessories) (lb)
|815
|Dimensions (L x W x H) (in)
|49 x 24 x 48
Additional Models
Natural Gas-Heated 3.5-5 GPM medium cabinet design
Model
HDS 3.5/20 Ea ST NG
Part No.
1.109-715.0
GPM
3.5
PSI
2000
Electrical
230V / 1ph
Amps
25
Pump / RMP
KD4020R / 1350
HP
5
Model
HDS 4.0/22 Ea ST NG
Part No.
1.109-716.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
230V / 1ph
Amps
29
Pump / RMP
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Eb ST NG
Part No.
1.109-717.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
230V / 3ph
Amps
16
Pump / RMP
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Ec ST NG
Part No.
1.109-718.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
460V / 3ph
Amps
7
Pump / RMP
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Ef ST NG
Part No.
1.109-719.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
575V / 3ph
Amps
6.5
Pump / RMP
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Eg ST NG
Part No.
1.109-720.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
208V / 1ph
Amps
30
Pump / RMP
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Eh ST NG
Part No.
1.109-721.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
208V / 3ph
Amps
18
Pump / RMP
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 3.9/30 Ea ST NG
Part No.
1.109-723.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
230V / 1ph
Amps
36
Pump / RMP
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Eb ST NG
Part No.
1.109-724.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
230V / 3ph
Amps
25
Pump / RMP
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Ec ST NG
Part No.
1.109-725.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
460V / 3ph
Amps
11
Pump / RMP
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Ef ST NG
Part No.
1.109-726.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
575V / 3ph
Amps
14
Pump / RMP
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Eg ST NG
Part No.
1.109-727.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
208V / 1ph
Amps
38
Pump / RMP
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Eh ST NG
Part No.
1.109-728.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
208V / 3ph
Amps
27
Pump / RMP
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Ea ST NG
Part No.
1.109-730.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
230V / 1ph
Amps
36
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Eb ST NG
Part No.
1.109-731.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
230V / 3ph
Amps
25
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Ec ST NG
Part No.
1.109-732.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
460V / 3ph
Amps
11
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Ef ST NG
Part No.
1.109-733.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
575V / 3ph
Amps
14
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Eg ST NG
Part No.
1.109-734.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
208V / 1ph
Amps
38
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Eh ST NG
Part No.
1.109-735.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
208V / 3ph
Amps
27
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 4.8/30 Ea ST NG
Part No.
1.109-736.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
230V / 1ph
Amps
42
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Eb ST NG
Part No.
1.109-737.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
230V / 3ph
Amps
26
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Ec ST NG
Part No.
1.109-738.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
460V / 3ph
Amps
15
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Ef ST NG
Part No.
1.109-739.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
575V / 3ph
Amps
14
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Eg ST NG
Part No.
1.109-740.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
208V / 1ph
Amps
49
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Eh ST NG
Part No.
1.109-741.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
208V / 3ph
Amps
32
Pump / RMP
KT6035R / 1225
HP
10
Natural Gas-Heated 6.3+ GPM large cabinet design
Model
HDS 6.3/32 Eb ST NG
Part No.
1.109-744.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
230V / 3ph
Amps
39
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 6.3/32 Ec ST NG
Part No.
1.109-745.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
460V / 3ph
Amps
19
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 6.3/32 Ef ST NG
Part No.
1.109-746.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
575V / 3ph
Amps
18
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 6.3/32 Eh ST NG
Part No.
1.109-747.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
208V / 3ph
Amps
39
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 8.0/32 Eb ST NG
Part No.
1.109-748.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
230V / 3ph
Amps
46
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 8.0/32 Ec ST NG
Part No.
1.109-749.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
460V / 3ph
Amps
26
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 8.0/32 Ef ST NG
Part No.
1.109-750.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
575V / 3ph
Amps
21
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 8.0/32 Eh ST NG
Part No.
1.109-751.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
208V / 3ph
Amps
60
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Eb ST NG
Part No.
1.109-752.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
230V / 3ph
Amps
52
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Ec ST NG
Part No.
1.109-753.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
460V / 3ph
Amps
26
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Ef ST NG
Part No.
1.109-754.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
575V / 3ph
Amps
21
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Eh ST NG
Part No.
1.109-755.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
208V / 3ph
Amps
60
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
LP Gas-Heated 3.5-5 GPM medium cabinet design
Model
HDS 3.5/20 Ea ST LP
Part No.
1.109-756.0
GPM
3.5
PSI
2000
Electrical
230V / 1ph
Amps
25
Pump / RPM
KD4020R / 1350
HP
5
Model
HDS 4.0/22 Ea ST LP
Part No.
1.109-757.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
230V / 1ph
Amps
29
Pump / RPM
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Eb ST LP
Part No.
1.109-758.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
230V / 3ph
Amps
16
Pump / RPM
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Ec ST LP
Part No.
1.109-759.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
460V / 3ph
Amps
7
Pump / RPM
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Ef ST LP
Part No.
1.109-760.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
575V / 3ph
Amps
6.5
Pump / RPM
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Eg ST LP
Part No.
1.109-761.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
208V / 1ph
Amps
30
Pump / RPM
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 4.0/22 Eh ST LP
Part No.
1.109-762.0
GPM
4
PSI
2200
Electrical
208V / 3ph
Amps
18
Pump / RPM
KM4035R / 1250
HP
6.2
Model
HDS 3.9/30 Ea ST LP
Part No.
1.109-764.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
230V / 1ph
Amps
36
Pump / RPM
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Eb ST LP
Part No.
1.109-765.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
230V / 3ph
Amps
25
Pump / RPM
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Ec ST LP
Part No.
1.109-766.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
460V / 3ph
Amps
11
Pump / RPM
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Ef ST LP
Part No.
1.109-767.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
575V / 3ph
Amps
14
Pump / RPM
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Eg ST LP
Part No.
1.109-768.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
208V / 1ph
Amps
38
Pump / RPM
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 3.9/30 Eh ST LP
Part No.
1.109-769.0
GPM
3.9
PSI
3000
Electrical
208V / 3ph
Amps
27
Pump / RPM
KM4035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Ea ST LP
Part No.
1.109-771.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
230V / 1ph
Amps
36
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Eb ST LP
Part No.
1.109-772.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
230V / 3ph
Amps
25
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Ec ST LP
Part No.
1.109-773.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
460V / 3ph
Amps
11
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Ef ST LP
Part No.
1.109-774.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
575V / 3ph
Amps
14
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Eg ST LP
Part No.
1.109-775.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
208V / 1ph
Amps
38
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 5.0/23 Eh ST LP
Part No.
1.109-776.0
GPM
5.0
PSI
2300
Electrical
208V / 3ph
Amps
27
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
8.2
Model
HDS 4.8/30 Ea ST LP
Part No.
1.109-777.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
230V / 1ph
Amps
42
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Eb ST LP
Part No.
1.109-778.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
230V / 3ph
Amps
26
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Ec ST LP
Part No.
1.109-779.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
460V / 3ph
Amps
15
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Ef ST LP
Part No.
1.109-780.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
575V / 3ph
Amps
14
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Eg ST LP
Part No.
1.109-781.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
208V / 1ph
Amps
49
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
10
Model
HDS 4.8/30 Eh ST LP
Part No.
1.109-782.0
GPM
4.8
PSI
3000
Electrical
208V / 3ph
Amps
32
Pump / RPM
KT6035R / 1225
HP
10
LP Gas-Heated 6.3+ GPM large cabinet design
Model
HDS 6.3/32 Eb ST LP
Part No.
1.109-785.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
230V / 3ph
Amps
39
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 6.3/32 Ec ST LP
Part No.
1.109-786.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
460V / 3ph
Amps
19
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 6.3/32 Ef ST LP
Part No.
1.109-787.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
575V / 3ph
Amps
18
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 6.3/32 Eh ST LP
Part No.
1.109-788.0
GPM
6.3
PSI
3200
Electrical
208V / 3ph
Amps
39
Pump / RPM
KT6035R / 1625
HP
15
Model
HDS 8.0/32 Eb ST LP
Part No.
1.109-789.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
230V / 3ph
Amps
46
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 8.0/32 Ec ST LP
Part No.
1.109-790.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
460V / 3ph
Amps
26
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 8.0/32 Ef ST LP
Part No.
1.109-791.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
575V / 3ph
Amps
21
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 8.0/32 Eh ST LP
Part No.
1.109-792.0
GPM
8.0
PSI
3200
Electrical
208V / 3ph
Amps
60
Pump / RPM
KX9536R / 1458
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Eb ST LP
Part No.
1.109-793.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
230V / 3ph
Amps
52
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Ec ST LP
Part No.
1.109-794.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
460V / 3ph
Amps
26
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Ef ST LP
Part No.
1.109-795.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
575V / 3ph
Amps
21
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
Model
HDS 9.5/30 Eh ST LP
Part No.
1.109-796.0
GPM
9.5
PSI
3000
Electrical
208V / 3ph
Amps
60
Pump / RPM
KX1036R / 1650
HP
20
⚠️WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and Diisononyl Phthalate, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.