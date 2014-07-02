Khớp nối ống nước
Dễ dàng kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa - với khớp nối Kärcher Universal tiện dụng. Hệ thống phích cắm linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc tưới nước cho các khu vườn nhỏ và lớn và các khu vực khác. Khớp nối đa năng tương thích với ba đường kính ống phổ biến nhất và tất cả các hệ thống hook-and-loop
Tính năng và ưu điểm
Kiểu dáng tiện lợi
- Dễ sử dụng
Tiêu chuẩn toàn cầu (1/2'', 5/8'', 3/4'')
- Phù hợp cho tất cả các loại ống nước tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,041
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,051
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|70 x 33 x 42
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
CÁC GIẢI THƯỞNG
Khớp nối ống nước cao cấp được khuyên sử dụng
Khớp nối ống nước cao cấp đã được đánh giá" "rất tốt" "(1.3) trong mục thử nghiệm tại chỗ của tạp chí và đã được khuyến nghị sử dụng