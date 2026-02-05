Đầu hút ô tô
Đảm bảo hút bụi nhanh chóng, dễ dàng: Với đầu hút ô tô, bạn có thể làm sạch các bề mặt vải trong ô tô và xung quanh nhà một cách thuận tiện và kỹ lưỡng.
Với đầu hút ô tô cho máy hút bụi khô và ướt, bạn có thể hút bụi các bề mặt vải trong ô tô, bao gồm cốp xe, ghế ô tô, ghế sau và chỗ để chân, một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đầu hút cũng thích hợp để hút các bề mặt bọc, đồ nội thất bọc và nệm trong nhà.
Tính năng và ưu điểm
Đầu hút được tối ưu hóa trong một thiết kế mới để loại bỏ tối đa bụi bẩn
Đầu hút vừa vặn hoàn hảo trong tay và dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|NW 35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,08
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,214
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|258 x 105 x 40
Khu vực ứng dụng
- Đế cọc
- Ghế xe hơi
- Ghế sau
- Chỗ để chân
- Thảm chân
- Bọc ghế
- Nội thất bọc da
- Nệm