Với đầu hút ô tô cho máy hút bụi khô và ướt, bạn có thể hút bụi các bề mặt vải trong ô tô, bao gồm cốp xe, ghế ô tô, ghế sau và chỗ để chân, một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đầu hút cũng thích hợp để hút các bề mặt bọc, đồ nội thất bọc và nệm trong nhà.