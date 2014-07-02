Dây áp lực nối dài 10m; XH 10
Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.
Dây áp lực nối dài XH 10 dành cho model súng phun với đầu nối Quick Connect. Với độ dài 10 m đảm bảo tính linh hoạt cao hơn và mở rộng phạm vi hoạt động của máy phun rửa áp lực cao. Đơn giản chỉ cần kết nối súng với đầu nối Quick Connect và dây áp lực. Bộ ống DN 8 mạnh mẽ, chất lượng cao, được gia cố bằng dây bện dệt, chống xoắn và đầu nối bằng đồng chắc chắn để mang lại độ bền dài lâu. Sản phẩm có thể chịu được áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 60 °C, sản phẩm còn thích hợp để sử dụng với các chất tẩy rửa. Tương thích với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.
Tính năng và ưu điểm
Dây nối dài 10 m
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Khớp nối Quick Connect
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Dây DN 8 cao cấp và bền chắc
- Chống xoắn dây.
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 60
|Áp lực tối đa (bar)
|180
|Chiều dài (m)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,137
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,348
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|240 x 240 x 85