Dây áp lực nối dài XH 10 dành cho model súng phun với đầu nối Quick Connect. Với độ dài 10 m đảm bảo tính linh hoạt cao hơn và mở rộng phạm vi hoạt động của máy phun rửa áp lực cao. Đơn giản chỉ cần kết nối súng với đầu nối Quick Connect và dây áp lực. Bộ ống DN 8 mạnh mẽ, chất lượng cao, được gia cố bằng dây bện dệt, chống xoắn và đầu nối bằng đồng chắc chắn để mang lại độ bền dài lâu. Sản phẩm có thể chịu được áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 60 °C, sản phẩm còn thích hợp để sử dụng với các chất tẩy rửa. Tương thích với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.