Automatische Gartenbewässerung

Die Königsklasse: automatische Bewässerung mit Bewässerungscomputer

Wer seinen Garten komplett automatisch bewässern lassen möchte, greift auf Bewässerungsautomaten zurück. Selbst während des Urlaubs oder auf der Arbeit braucht man sich damit keine Sorgen mehr darum zu machen, dass die Blumen zu wenig Wasser bekommen. Dafür kann man vorab am Gerät ein Bewässerungsintervall bestimmen – so wird der Garten nach Plan und völlig automatisch bewässert.

Das funktioniert so: Der Bewässerungsautomat wird, wie man es von anderen Bewässerungssystemen kennt, am hauseigenen Wasseranschluss angebracht. Je nach Modell kann man daran 1 bis 3 Verteilersysteme anschließen. Entscheidet man sich beispielsweise für eine Bewässerungsuhr, stellt man lediglich manuell den Bewässerungszeitraum ein. Nach maximal 2 Stunden – oder nach Bedarf früher – stoppt die Bewässerung automatisch.

Noch mehr Unabhängigkeit bekommt man mit einem Bewässerungscomputer. Dieser sorgt nicht nur dafür, dass der Garten täglich und bei Bedarf mehrmals automatisch bewässert wird, sondern misst zusätzlich über einen Sensor die Bodenfeuchtigkeit. Über Funk wird das Signal an die Bedienungseinheit am Wasseranschluss gesendet und dadurch die Bewässerung, je nach vorab eingestellter Funktion, gestartet bzw. beendet – das ist der moderne und effiziente Weg der Gartenbewässerung.