Chemie

Die Wahl des passenden Reinigungsmittels spielt eine entscheidende Rolle bei vielen Reinigungsaufgaben. Oft lassen sich Verschmutzungen erst duch den Einsatz eines Reinigungsmittels beseitigen, da die anderen 3 Faktoren nicht unendlich gesteigert werden können. Bei einem eingebrannten Backblech zum Beispiel hilft auch eine lange Einwirkzeit und mühseliges Schrubben nicht weiter, erst mit dem Einsatz eines geeigneten Reinigungs- oder Hausmittels erstrahlt es wieder in altem Glanz. Durch Chemie lassen sich auch wasserunlösliche Verschmutzungen entfernen. Die Oberflächenspannung des Wassers wird herabgesetzt, so lässt sich die gesamte Oberfläche benetzen und die Reinigungslösung dringt auch in feinste Ritzen und Poren.