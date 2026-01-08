PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55, 10l
Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.
Der neutrale PressurePro Aktivreiniger RM 55 von Kärcher ist ein vielseitig einsetzbarer, tensidbasierter, silikonfreier und ölabscheiderfreundlicher Universalreiniger, der speziell für Kaltwasseranwendungen mit Hochdruck entwickelt wurde. Er entfernt zuverlässig Öle, Fette, Proteine, aber auch Pollen, Insektenrückstände sowie diverse Emissionsverschmutzungen und eignet sich sehr gut zur Anwendung auf alkaliempfindlichen Oberflächen wie bei Aluminium, Kunststoffen und lackierten Flächen. Damit ist der Aktivreiniger sowohl als Fassadenreiniger als auch zur Reinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Kühlräumen und Transportbändern in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Dazu überzeugt er auch bei der materialschonenden Säuberung von Warte- und Raucherkabinen an Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen sowie von Kunststoffmobiliar in der Außengastronomie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|10
|Gewicht (kg)
|10,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|290 x 230 x 190
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST - vorkonfiguriert
- HD 13/12-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 ST - vorkonfiguriert
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus Agri
- HD 801 B
- HD 895 SX
- HD 9/18-4 ST - vorkonfiguriert
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Teilereinigung
- Fassadenreinigung
- Textile Oberflächen