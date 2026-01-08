HK 4 Hochdruckschlauchset
Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zum Nachrüsten der Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.
Zubehörset inklusive 4 Meter Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Das ideale Nachrüstset für alle Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 (außer Modelle mit Schlauchtrommel).
Merkmale und Vorteile
Adapterstück
- Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
Hochdruckschlauch
- Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
- Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 40
|Max. Druck (bar)
|120
|Länge (m)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|551 x 190 x 188
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
