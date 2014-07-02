PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber
Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.
Der PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen und Abziehlippe bietet ein Vielfaches der Reinigungsleistung eines normalen, manuellen Schrubbers. Der kraftvolle Schrubber entfernt hartnäckigen Schmutz dank Hochdruck zuverlässig und zeitsparend von verschiedensten Oberflächen. Besonders empfehlenswert ist der PS 40 Powerschrubber zur Reinigung von Treppen, Terrassen, Fassaden, Garagen, Balkonen, Mauern, Wegen und Einfahrten. Ideal auch für die Treppen- und Kantenreinigung. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Drei integrierte Hochdruckdüsen
- Entfernung von hartnäckigem Schmutz von verschiedensten Oberflächen.
Integrierte Abziehlippe
- Schnelles Abziehen des restlichen Wassers.
Kompakte Form
- Ideal für spritzfreie Ecken-und Kantenreinigung.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Entfernung von hartnäckigem Schmutz von verschiedensten Oberflächen.
Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck
- Extra starke Reinigungsleistung im Vergleich zu einem normalen Schrubber.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition T5
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car & Home + Organizer
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250
Anwendungsgebiete
- Treppen
- Terrasse
- Fassade
- Garage
- Garten- und Steinmauern
- Balkon
- Wege
- (Hof-)Einfahrten