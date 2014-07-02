PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber

Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.

Der PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen und Abziehlippe bietet ein Vielfaches der Reinigungsleistung eines normalen, manuellen Schrubbers. Der kraftvolle Schrubber entfernt hartnäckigen Schmutz dank Hochdruck zuverlässig und zeitsparend von verschiedensten Oberflächen. Besonders empfehlenswert ist der PS 40 Powerschrubber zur Reinigung von Treppen, Terrassen, Fassaden, Garagen, Balkonen, Mauern, Wegen und Einfahrten. Ideal auch für die Treppen- und Kantenreinigung. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Drei integrierte Hochdruckdüsen
  • Entfernung von hartnäckigem Schmutz von verschiedensten Oberflächen.
Integrierte Abziehlippe
  • Schnelles Abziehen des restlichen Wassers.
Kompakte Form
  • Ideal für spritzfreie Ecken-und Kantenreinigung.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
  • Entfernung von hartnäckigem Schmutz von verschiedensten Oberflächen.
Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck
  • Extra starke Reinigungsleistung im Vergleich zu einem normalen Schrubber.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 744 x 303 x 759
Anwendungsgebiete
  • Treppen
  • Terrasse
  • Fassade
  • Garage
  • Garten- und Steinmauern
  • Balkon
  • Wege
  • (Hof-)Einfahrten