Rohrreinigungsdüse zur umweltfreundlichen Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren. Löst und entfernt Verstopfungen besonders wirkungsvoll. Die 4 nach hinten gerichteten Düsenöffnungen sorgen für einen kraftvollen Vortrieb und ziehen den Schlauch durch das Rohr. Dank optimierter Form der Düse ist diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Geeignet zur Montage an den Rohrreinigungssets PC 20, PC 15 und PC 7.5 und für die Anwendung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.