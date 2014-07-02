Vario Power Jet Short 360° VP 145 S für K 2 – K 4
VP 145 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.
VP 145 S: Das kurze und leichte Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und flexibel verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Verstellung
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Flexibles Gelenk
- Verstellbares 360°-Gelenk
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 490M-PL-FLEX
- K 490M-PL.-F.S.
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
Anwendungsgebiete
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Radkästen
- Blumenkübel
- Mülltonnen