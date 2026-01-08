Die schwarzen Borsten des Waschbürsten-Wechselaufsatzes Home & Garden sind robuster als die transparenten des Wechselaufsatzes Universal – und erleichtern damit das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Ideal für die Reinigung unempfindlicher Oberflächen wie Stein, Metall oder Kunststoff mit der rotierenden Waschbürste. Der Aufsatz ist kompatibel mit der rotierenden Waschbürste WB 120 und der Vorgängerbürste WB 100.