Wechselaufsatz Home&Garden für WB 120 und WB 100
Zur gründlichen Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Waschbürsten-Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste.
Die schwarzen Borsten des Waschbürsten-Wechselaufsatzes Home & Garden sind robuster als die transparenten des Wechselaufsatzes Universal – und erleichtern damit das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Ideal für die Reinigung unempfindlicher Oberflächen wie Stein, Metall oder Kunststoff mit der rotierenden Waschbürste. Der Aufsatz ist kompatibel mit der rotierenden Waschbürste WB 120 und der Vorgängerbürste WB 100.
Merkmale und Vorteile
Schwarze robuste Borsten
- Einfache Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
Für Flächen rund ums Haus
- Ideal für die Reinigung unempfindlicher Flächen wie Stein, Metall und Kunststoff.
Optionales Zubehör
- Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste.
Kompatibilität
- Einsetzbar mit rotierender Waschbürste WB 120 und Vorgängerbürste WB 100.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 58
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Garagentore
- Überdachungen (z.B. Carports)
- Jalousien / Rollläden