Die transparenten Borsten des Waschbürstenaufsatzes sind universell einsetzbar für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 120 eignet sich ideal zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Der Aufsatz ist auch mit der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.