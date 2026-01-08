Wechselaufsatz Universal für WB 120 und WB 100
Der Waschbürsten-Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste eignet sich ideal zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Der Aufsatz ist auch mit der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.
Merkmale und Vorteile
Weiche transparente Borsten
- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Universell einsetzbar
- Für alle glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Optionales Zubehör
- Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste.
Kompatibilität
- Einsetzbar mit rotierender Waschbürste WB 120 und Vorgängerbürste WB 100.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Wintergärten
- Motorräder und -roller
- Garagentore
- Jalousien / Rollläden
- Sichtschutzelemente
- Fensterbänke
- Balkonverkleidungen
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel