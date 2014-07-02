Brosse-rouleau, poils standard, noirs
Brosse-rouleau souple d’une longueur de 508 mm munie de poils standard noirs en polyamide pour toutes les applications courantes.
Brosse-rouleau d’une longueur de 508 mm. La brosse-rouleau est munie de poils en plastique noirs de 29 mm de longueur. Diamètre des poils : 0,30 mm. Veuillez noter que deux brosses sont nécessaires pour le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de la brosse (mm)
|508
|Degré de dureté
|moyennement dur
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|515 x 100 x 100