Brosse-rouleau, poils standard, noirs

Brosse-rouleau souple d’une longueur de 508 mm munie de poils standard noirs en polyamide pour toutes les applications courantes.

Brosse-rouleau d’une longueur de 508 mm. La brosse-rouleau est munie de poils en plastique noirs de 29 mm de longueur. Diamètre des poils : 0,30 mm. Veuillez noter que deux brosses sont nécessaires pour le nettoyage.

Spécifications

Données techniques

Longueur de la brosse (mm) 508
Degré de dureté moyennement dur
Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur noir
Poids (kg) 0,7
Poids emballage inclus (kg) 1,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 515 x 100 x 100
Appareils compatibles
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