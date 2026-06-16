Cache pour tête d'aspiration FC 5

Fini les moutons sur le sol : le nouveau cache pour tête d'aspiration pour le FC 5, avec tire-fil intégré et large conduit d'air, assure un ramassage encore plus efficace des saletés grossières, améliorant ainsi les performances de nettoyage globales. Le complément parfait pour tous les appareils FC 5 jaunes qui n'en sont pas encore équipés de série.