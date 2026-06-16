Cache pour tête d'aspiration FC 5

Le cache pour tête d'aspiration optimisé permet un ramassage plus efficace de la saleté. Pour l'équipement ultérieur des appareils FC 5 jaunes qui n'en sont pas encore équipés de série.

Fini les moutons sur le sol : le nouveau cache pour tête d'aspiration pour le FC 5, avec tire-fil intégré et large conduit d'air, assure un ramassage encore plus efficace des saletés grossières, améliorant ainsi les performances de nettoyage globales. Le complément parfait pour tous les appareils FC 5 jaunes qui n'en sont pas encore équipés de série.

Caractéristiques et avantages
Ramasse-fils intégré
  • Rainures intégrées pour une élimination encore meilleure des moutons et autres saletés grossières.
Large conduite d’aspiration
  • Élimination efficace des grosses particules, telles que les amas de cheveux.
Facile à remplacer
  • Le nouveau capot est facile et rapide à remplacer.
Spécifications

Données techniques

Couleur jaune
Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 300 x 100 x 34
Appareils compatibles
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