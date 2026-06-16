Cache pour tête d'aspiration FC 5
Le cache pour tête d'aspiration optimisé permet un ramassage plus efficace de la saleté. Pour l'équipement ultérieur des appareils FC 5 jaunes qui n'en sont pas encore équipés de série.
Fini les moutons sur le sol : le nouveau cache pour tête d'aspiration pour le FC 5, avec tire-fil intégré et large conduit d'air, assure un ramassage encore plus efficace des saletés grossières, améliorant ainsi les performances de nettoyage globales. Le complément parfait pour tous les appareils FC 5 jaunes qui n'en sont pas encore équipés de série.
Caractéristiques et avantages
Ramasse-fils intégré
- Rainures intégrées pour une élimination encore meilleure des moutons et autres saletés grossières.
Large conduite d’aspiration
- Élimination efficace des grosses particules, telles que les amas de cheveux.
Facile à remplacer
- Le nouveau capot est facile et rapide à remplacer.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 100 x 34