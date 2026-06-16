Kap voof afzuigmond FC 5 Geel

Reinigt dankzij de geïntegreerde haaropnemer en het brede luchtkanaal nog grondiger. Heeft u nog oudere FC 5 versie? Deze kap past ook daar perfect op.

Geen overtollige haarresten meer op de vloer: met de verbeterde zuigkopafdekking voor de FC 5 (Cordless) inclusief geïntegreerde haaropnemer en breed luchtkanaal kunt u grof vuil en haar nog efficiënter opzuigen en grondiger reinigen.

Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde draadopheffer
  • Geïntegreerde groeven zorgen voor een nog betere opname van stofpluisjes en andere grove deeltjes.
Breder afzuigkanaal
  • Efficiënt oprapen van grotere vuilpartikels zoals haarballen.
Eenvoudig te verwisselen
  • De nieuwe kap van het toestel kan snel en gemakkelijk worden vervangen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 300 x 100 x 34
Compatibele apparaten
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