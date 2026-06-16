Kap voof afzuigmond FC 5 Geel
Reinigt dankzij de geïntegreerde haaropnemer en het brede luchtkanaal nog grondiger. Heeft u nog oudere FC 5 versie? Deze kap past ook daar perfect op.
Geen overtollige haarresten meer op de vloer: met de verbeterde zuigkopafdekking voor de FC 5 (Cordless) inclusief geïntegreerde haaropnemer en breed luchtkanaal kunt u grof vuil en haar nog efficiënter opzuigen en grondiger reinigen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde draadopheffer
- Geïntegreerde groeven zorgen voor een nog betere opname van stofpluisjes en andere grove deeltjes.
Breder afzuigkanaal
- Efficiënt oprapen van grotere vuilpartikels zoals haarballen.
Eenvoudig te verwisselen
- De nieuwe kap van het toestel kan snel en gemakkelijk worden vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|300 x 100 x 34