Cache pour tête d'aspiration FC 5 blanc

Ramasse encore mieux la saleté : le cache pour tête d'aspiration optimisé pour le FC 5. Idéal pour tous les appareils FC 5 blancs qui n'en sont pas encore équipés de série.

Avec le nouveau cache pour tête d'aspiration pour le FC 5 blanc, finissez-en avec les moutons indésirables par terre. Le tire-fil intégré et le large conduit d'air assurent une aspiration encore plus efficace des saletés grossières. Le cache optimisé se rajoute très facilement sur tous les appareils FC 5 blancs qui n'en sont pas encore équipés de série. Cela permet d'optimiser les performances de nettoyage globales sur les anciens appareils FC 5 blancs.

Caractéristiques et avantages
Ramasse-fils intégré
  • Rainures intégrées pour une élimination encore meilleure des moutons et autres saletés grossières.
Large conduite d’aspiration
  • Élimination efficace des grosses particules, telles que les amas de cheveux.
Facile à remplacer
  • Le nouveau capot est facile et rapide à remplacer.
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 300 x 100 x 34
Appareils compatibles
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