Avec le nouveau cache pour tête d'aspiration pour le FC 5 blanc, finissez-en avec les moutons indésirables par terre. Le tire-fil intégré et le large conduit d'air assurent une aspiration encore plus efficace des saletés grossières. Le cache optimisé se rajoute très facilement sur tous les appareils FC 5 blancs qui n'en sont pas encore équipés de série. Cela permet d'optimiser les performances de nettoyage globales sur les anciens appareils FC 5 blancs.