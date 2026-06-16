Kap voof afzuigmond FC 5 Wit
De verbeterde zuigkopafdekking inclusief geïntegreerde haaropnemer en breder luchtkanaal voor geoptimaliseerde reinigingsprestaties. Deze afzuigkap past ook op oudere versies van de FC 5!
De verbeterde zuigkopafdekking voor de FC 5 in wit maakt korte metten met vervelende haarresten op de vloer. Dankzij de geïntegreerde haaropnemer en het brede luchtkanaal wordt grof vuil en haar nog efficiënter opgenomen. Zo wordt het totale reinigingsresultaat nog beter.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde draadopheffer
- Geïntegreerde groeven zorgen voor een nog betere opname van stofpluisjes en andere grove deeltjes.
Breder afzuigkanaal
- Efficiënt oprapen van grotere vuilpartikels zoals haarballen.
Eenvoudig te verwisselen
- De nieuwe kap van het toestel kan snel en gemakkelijk worden vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|300 x 100 x 34