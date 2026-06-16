Chargeur rapide
Pour que le nettoyage des vitres puisse reprendre rapidement : le chargeur rapide de rechange pour les aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil WV 6 et WV 7.
Grâce au chargeur rapide de rechange, les aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil WV 6 et WV 7 de Kärcher peuvent être rechargés en un rien de temps.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec WV 6 et WV 7
- Le chargeur rapide est une pièce de rechange pour le WV 6.
Recharge rapide de la batterie
- L'appareil retrouve rapidement son état opérationnel.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|29 x 122 x 114