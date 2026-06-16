WV snellader

Om snel verder te kunnen gaan met ramen schoonmaken: de reservesnellader voor de Window Vacs WV 6 & WV 7.

Met de reservesnellader kunt u de Kärcher Window Vacs WV 6, WV 7 super snel opladen.

Kenmerken en voordelen
Geschikt voor WV 6 en WV 7
  • De snellader is een reserveonderdeel voor de WV 6.
Batterij snel opladen
  • Het apparaat is snel weer gebruiksklaar.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 29 x 122 x 114