WV snellader
Om snel verder te kunnen gaan met ramen schoonmaken: de reservesnellader voor de Window Vacs WV 6 & WV 7.
Met de reservesnellader kunt u de Kärcher Window Vacs WV 6, WV 7 super snel opladen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor WV 6 en WV 7
- De snellader is een reserveonderdeel voor de WV 6.
Batterij snel opladen
- Het apparaat is snel weer gebruiksklaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|29 x 122 x 114