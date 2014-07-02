Fer à repasser vapeur I 6006
Fer à vapeur de qualité supérieure avec semelle de repassage glissant facilement en acier inox en couleur jaune/noir.
Fer à vapeur de qualité supérieure avec semelle de repassage glissant facilement en acier inox en couleur jaune/noir. Peut être utilisé avec les nettoyeurs vapeur Kärcher. La pression de vapeur consistante permet d'effectuer le repassage dans la moitié du temps. La technologie de vapeur supérieure et le glissage facile de la semelle permettent un travail facile même sur les tissus les plus difficiles. Le fer à vapeur Kärcher comprend aussi bien une vapeur constante qu'une fonction de vapeur à intervalle.
Caractéristiques et avantages
Sortie de la vapeur sur toute la semelle de repassage
- Sortie de la vapeur consistante sur toute la semelle de repassage
Fonction de vapeur en continu
- Sortie de la vapeur consistante pour un repassage facile et rapide de grands tissus comme les nappes de table, la literie etc.
Semelle de repassage en acier inoxydable
- Glissage facile du fer à repasser
Sortie de la vapeur consistante
- Repassage 50% plus rapide des tissus
Fonction de vapeur à intervalle
- Pour une sortie orientée de la vapeur
Régulation de la température
- Peut être utilisé pour repasser des tissus de type différent.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids emballage inclus (kg)
|1,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|297 x 147 x 180
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Vêtements pouvant être repassés