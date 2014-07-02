Fer à vapeur de qualité supérieure avec semelle de repassage glissant facilement en acier inox en couleur jaune/noir. Peut être utilisé avec les nettoyeurs vapeur Kärcher. La pression de vapeur consistante permet d'effectuer le repassage dans la moitié du temps. La technologie de vapeur supérieure et le glissage facile de la semelle permettent un travail facile même sur les tissus les plus difficiles. Le fer à vapeur Kärcher comprend aussi bien une vapeur constante qu'une fonction de vapeur à intervalle.