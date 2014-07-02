SC Stoomstrijkijzer lichtlopende zool SC 5 I 6006 geel
Hoogwaardig stoomstrijkijzer in attractief geel-zwart design. Met comfortabele lichtlopende zool uit roestvrij staal.
Hoogwaardig stoomstrijkijzer met lichtlopende roestvrij stalen zool in geel en zwart. Geschikt voor gebruik met een Kärcher stoomreiniger. De constante stoomdruk maakt eenvoudig strijken mogelijk in de helft van de tijd. De buitengewone stoomtechnologie en de lichtlopende zool zorgen voor licht werk zelfs op de moeilijkste stoffen. Het Kärcher stoomstrijkijzer heeft zowel een constante als een interval stoomfunctie.
Kenmerken en voordelen
Stoomverdeling over de gehele bodemplaat
- Gelijke stoomverdeling over de gehele bodemplaat
Continue stoomfunctie
- Consistende stoomuitvoer voor het snel en gemakkelijk strijken van grote stoffen zoals tafelkleden, bedlinnen, enz.
RVS bodemplaat
- Makkelijk glijden van het strijkijzer
Consistente stoomvrijgave
- 50% sneller strijken van tetiel
Interval stoomfunctie
- Voor een directe stoomproductie
Temperatuur regulatie
- Kan worden gebruikt voor het strijken van verschillende soorten stoffen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|297 x 147 x 180
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Alle kledingstukken die geschikt zijn om te strijken