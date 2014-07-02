Hoogwaardig stoomstrijkijzer met lichtlopende roestvrij stalen zool in geel en zwart. Geschikt voor gebruik met een Kärcher stoomreiniger. De constante stoomdruk maakt eenvoudig strijken mogelijk in de helft van de tijd. De buitengewone stoomtechnologie en de lichtlopende zool zorgen voor licht werk zelfs op de moeilijkste stoffen. Het Kärcher stoomstrijkijzer heeft zowel een constante als een interval stoomfunctie.