fer à repasser vapeur I 6006 pour SV

Fer à repasser vapeur haute qualité avec semelle inox légère dans un design jaune et noir.

Caractéristiques et avantages
Sortie de la vapeur sur toute la semelle de repassage
  • Sortie de la vapeur consistante sur toute la semelle de repassage
Fonction de vapeur en continu
  • Sortie de vapeur continue pour un repassage facile et rapide de grandes pièces textiles telles que des nappes, du linge de lit, etc.
Semelle de repassage en acier inoxydable
  • Glissage facile du fer à repasser
Sortie de la vapeur consistante
  • Repassage 50% plus rapide des tissus
Fonction de vapeur à intervalle
  • Pour une sortie orientée de la vapeur
Régulation de la température
  • Peut être utilisé pour repasser des tissus de type différent.
Spécifications

Données techniques

Couleur jaune
Poids (kg) 1,6
Poids emballage inclus (kg) 1,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 259 x 121 x 125
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Vêtements pouvant être repassés