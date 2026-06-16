fer à repasser vapeur I 6006 pour SV
Fer à repasser vapeur haute qualité avec semelle inox légère dans un design jaune et noir.
Caractéristiques et avantages
Sortie de la vapeur sur toute la semelle de repassage
- Sortie de la vapeur consistante sur toute la semelle de repassage
Fonction de vapeur en continu
- Sortie de vapeur continue pour un repassage facile et rapide de grandes pièces textiles telles que des nappes, du linge de lit, etc.
Semelle de repassage en acier inoxydable
- Glissage facile du fer à repasser
Sortie de la vapeur consistante
- Repassage 50% plus rapide des tissus
Fonction de vapeur à intervalle
- Pour une sortie orientée de la vapeur
Régulation de la température
- Peut être utilisé pour repasser des tissus de type différent.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|1,6
|Poids emballage inclus (kg)
|1,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|259 x 121 x 125
Domaines d'utilisation
- Vêtements pouvant être repassés