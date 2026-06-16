Stoomstrijkijzer I 6006 voor SV
Hoogkwalitatief stoomstrijkijzer in een aantrekkelijk geel en zwarte uitvoering. Met handige lichtlopende roestvrijstalen zoolplaat. Kan worden aangesloten aan de Kärcher stoomzuigers.
Hoogkwalitatief stoomstrijkijzer in een aantrekkelijk geel en zwarte uitvoering. Met handige lichtlopende roestvrijstalen zoolplaat. Kan worden aangesloten aan de Kärcher stoomzuigers. Dankzij de constant hoge stoomdruk hoeft u geen druk meer te gebruiken bij het strijken en hebt u maar half zo veel tijd nodig. Dankzij de uitstekende technologie en de lichtlopende roestvrijstalen zoolplaat, kunnen zelfs zware stoffen snel en eenvoudig worden gestreken. Het Kärcher stoomstrijkijzer bevat zowel een constante als een interval stoomfunctie.
Kenmerken en voordelen
Stoomverdeling over de gehele bodemplaat
- Gelijke stoomverdeling over de gehele bodemplaat
Continue stoomfunctie
- Constante stoomuitvoer voor het snel en eenvoudig strijken van grote stoffen zoals tafelkleden, bedelinnen, enz.
RVS bodemplaat
- Makkelijk glijden van het strijkijzer
Consistente stoomvrijgave
- 50% sneller strijken van tetiel
Interval stoomfunctie
- Voor een directe stoomproductie
Temperatuur regulatie
- Kan worden gebruikt voor het strijken van verschillende soorten stoffen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|259 x 121 x 125
Toepassingen
- Alle kledingstukken die geschikt zijn om te strijken