Stoomstrijkijzer I 6006 voor SV

Hoogkwalitatief stoomstrijkijzer in een aantrekkelijk geel en zwarte uitvoering. Met handige lichtlopende roestvrijstalen zoolplaat. Kan worden aangesloten aan de Kärcher stoomzuigers. Dankzij de constant hoge stoomdruk hoeft u geen druk meer te gebruiken bij het strijken en hebt u maar half zo veel tijd nodig. Dankzij de uitstekende technologie en de lichtlopende roestvrijstalen zoolplaat, kunnen zelfs zware stoffen snel en eenvoudig worden gestreken. Het Kärcher stoomstrijkijzer bevat zowel een constante als een interval stoomfunctie.