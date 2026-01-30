Partie intégrante du système de filtration avancé à plusieurs niveaux (filtre grossier, filtre fin et filtre HEPA), le filtre fin élimine efficacement les plus petites particules de poussière, avant même le filtre HEPA. Cela garantit une propreté maximale et un air ambiant sain. Pour maintenir les performances optimales du filtre, il est recommandé de le nettoyer régulièrement par tapotement afin d'éliminer la poussière grossière et si besoin avec une brosse souple. Pour une puissance d'aspiration constamment élevée, remplacez le filtre fin tous les six mois.