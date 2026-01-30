L'aspirateur poussières sans fil VCS 3 Nano s'illustre en tant qu'allié compact et puissant pour le nettoyage quotidien. La puissance d'aspiration s'ajuste automatiquement en fonction du degré d'encrassement grâce à la détection intelligente de la saleté, ce qui garantit un nettoyage efficace avec une autonomie optimisée de la batterie. De plus, l'afficheur Clean Control indique le mode de nettoyage actuel et le degré d'encrassement. Équipé d'une technologie moderne à moteur BLDC et d'un joint optimisé sur le suceur pour sol, il garantit un excellent ramassage de la poussière sur toutes les surfaces. L'éclairage à LED sur le suceur pour sol rend en outre visibles même les saletés les plus fines. L'articulation à rotule orientable à 180° offre une grande maniabilité et glisse en douceur autour des meubles et dans les coins. La propreté de l'air expulsé est garantie par le système de filtration HEPA à plusieurs niveaux qui encapsule de manière fiable 99,9 % (testé selon EN CEI 62885-4:2020/A1:2023) des particules aspirées ; ainsi, le VCS 3 Nano convient particulièrement aux personnes souffrant d'allergies. Avec moins de 79 dB, un passage d'aspirateur ultra silencieux est possible, idéal pour les ménages avec des enfants ou des animaux domestiques. La recharge pratique et flexible s'effectue via USB-C et le support mural permet un rangement peu encombrant de l'appareil.