De VCS 3 Nano Complete steelstofzuiger is een compacte en krachtige assistent voor de dagelijkse schoonmaak. Dankzij intelligente vuildetectie wordt de zuigkracht automatisch aangepast aan de vuilgraad om een ​​efficiënte reiniging en de best mogelijke batterijduur te garanderen. Het Clean Control Display geeft informatie over de huidige reinigingsmodus en de vuilgraad. Met moderne BLDC-motortechnologie en geoptimaliseerde afdichting van de vloerzuigmond garandeert het een uitstekende stofopname op alle oppervlakken. De LED-verlichting op de vloerzuigmond maakt zelfs het fijnste vuil zichtbaar. Het 180° draaigewricht biedt hoge wendbaarheid en glijdt soepel rond meubels en in hoeken. Het meertraps HEPA-filtersysteem, dat betrouwbaar 99,9 procent (getest volgens EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) van de opgezogen deeltjes opvangt, zorgt voor schone uitlaatlucht, waardoor de VCS 3 Nano een ideale keuze is voor mensen met een allergie. Met minder dan 79 dB kan stofzuigen fluisterstil zijn, ideaal voor huishoudens met kinderen of huisdieren. Opladen via USB-C voor extra gemak en flexibiliteit. Bovendien kan het apparaat in de muurbeugel worden opgeborgen om ruimte te besparen.