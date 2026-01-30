Draadloze stofzuiger VCS 3 Nano Complete

De VCS 3 Nano steelstofzuiger is de compacte en krachtige hulp voor een schoon huis. Uitgerust met innovatieve vuildetectie, slimme zuigkrachtregeling en handige LED-verlichting. Complete accessoireset meegeleverd en oplaadbaar via USB-C.

De VCS 3 Nano Complete steelstofzuiger is een compacte en krachtige assistent voor de dagelijkse schoonmaak. Dankzij intelligente vuildetectie wordt de zuigkracht automatisch aangepast aan de vuilgraad om een ​​efficiënte reiniging en de best mogelijke batterijduur te garanderen. Het Clean Control Display geeft informatie over de huidige reinigingsmodus en de vuilgraad. Met moderne BLDC-motortechnologie en geoptimaliseerde afdichting van de vloerzuigmond garandeert het een uitstekende stofopname op alle oppervlakken. De LED-verlichting op de vloerzuigmond maakt zelfs het fijnste vuil zichtbaar. Het 180° draaigewricht biedt hoge wendbaarheid en glijdt soepel rond meubels en in hoeken. Het meertraps HEPA-filtersysteem, dat betrouwbaar 99,9 procent (getest volgens EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) van de opgezogen deeltjes opvangt, zorgt voor schone uitlaatlucht, waardoor de VCS 3 Nano een ideale keuze is voor mensen met een allergie. Met minder dan 79 dB kan stofzuigen fluisterstil zijn, ideaal voor huishoudens met kinderen of huisdieren. Opladen via USB-C voor extra gemak en flexibiliteit. Bovendien kan het apparaat in de muurbeugel worden opgeborgen om ruimte te besparen.

Kenmerken en voordelen
Draadloze stofzuiger VCS 3 Nano Complete: Auto-sense technologie
Auto-sense technologie
Intelligente vuildetectie optimaliseert de reinigingsprestaties in de automatische modus. Deze modus detecteert automatisch de hoeveelheid vuil en past de zuigkracht hierop aan in drie fasen.
Draadloze stofzuiger VCS 3 Nano Complete: Clean Control Display
Clean Control Display
Het display geeft voortdurend updates over het reinigingsproces en de status van het apparaat – inclusief de reinigingsmodus, de mate van vervuiling op de vloer (in de automatische modus) en de batterijstatus. In de automatische modus geeft het display met een kleurcode de vervuilingsgraad aan: turquoise voor geen tot weinig, blauw voor gemiddelde en paars voor zware vervuiling.
Draadloze stofzuiger VCS 3 Nano Complete: 180° draaibaar scharnier en ledverlichting
180° draaibaar scharnier en ledverlichting
De VCS 3 Nano beweegt moeiteloos om elk obstakel heen en verlicht zelfs de donkerste hoeken – voor een grondige reiniging zonder compromissen.
Ultralicht en compact
  • Met een totaalgewicht van slechts ca. 2,3 kg maakt hij het schoonmaken gemakkelijker, vooral op trappen of boven het hoofd.
  • In de handstofzuigermodus is hij nog lichter – met een gewicht van slechts ca. 1,4 kg zonder accessoires.
Meer dan 99,9% filtratie dankzij HEPA power
  • Adem vrij: schone en gezonde binnenlucht dankzij HEPA filter.
  • Vangt 99,9% van de deeltjes (getest volgens EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) - ideaal voor mensen met allergieën.
  • Hygiënisch en schoon huis - vrij van stof en allergenen.
Efficiënte turboborstel
  • Grondige reiniging op alle vloertypen dankzij de ultramoderne vloerzuigmondtechnologie met elektrische aandrijving.
  • Het perfecte dichtheidsconcept zorgt voor maximale zuigkracht en efficiënte vuilverwijdering - zelfs bij hardnekkig vuil.
  • Verwijdert moeiteloos haren van huisdieren, stof en grof vuil van tapijten, harde vloeren en bekleding.
High-speed BLDC-motor - krachtig en duurzaam
  • Indrukwekkende reinigingsprestaties dankzij hoge snelheden en optimale zuigkracht.
  • Duurzaamheid en betrouwbaarheid dankzij de borstelloze aandrijving - voor een lange levensduur van je stofzuiger.
Relatief stille werking (max. 79 dB)
  • Ideaal voor huishoudens met kinderen en huisdieren - geen onnodige geluidsoverlast.
Drie reinigingsstanden - flexibel en efficiënt
  • In de eco!-modus verbruikt het apparaat de helft van de energie van de automatische modus en heeft het een gebruiksduur tot 50 minuten.
  • Automatische modus voor automatische aanpassing van de zuigkracht.
  • Boost-modus voor maximale kracht bij hardnekkig vuil – voor een sprankelend schoon resultaat.
USB-C-aansluiting en uitgebreide uitrusting
  • Compatibel met de meeste acculaders dankzij de USB-C-aansluiting.
  • Het juiste accessoire voor elke schoonmaakklus, of het nu gaat om de plintenzuigmond, de zachte meubelborstel of de meubelzuigmond.
  • De muurbeugel voor ruimtebesparende opslag – ideaal voor kleine appartementen en krappe ruimtes.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit van de tank (ml) 600
Batterij type Lithium-Ion batterij
Capaciteit (Ah) 2,5
Werktijd per batterijlading (/min) eco!efficiency-stand: / Ongev. 50 Standaard modus: / Ongev. 20 Boost modus: / Ongev. 10
Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min) 240
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 2,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 4,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1100 x 250 x 224

Inbegrepen bij levering

  • Type HEPA-filter: HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)
  • Hoog rendement filter: 1 Stuk(s)
  • Universeel vloermondstuk
  • Plintenzuigmond
  • Meubelborstel
  • Toebehorenhouder
  • Kleine muurbeugel

Uitvoering

  • Lader: 5 V - 12 V USB-C oplaadkabel + adapter (telkens 1 stuk)
  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Bekledingszuigmond
  • Stofsensor
Toepassingen
  • Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
  • Tapijten
  • Textieloppervlakken
  • Trappen
Onderdelen VCS 3 Nano Complete

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.